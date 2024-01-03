Мир 03 января 2024, 00:57 ООН призвала к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде РИА «Новости»

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России. Об этом сообщили в его управлении в соцсети X.

«Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты», — указали в заявлении.

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Тюрк потребовал предпринять немедленные шаги по деэскалации, а также обеспечить защиту гражданских лиц.

Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал позорным молчание Тюрка по поводу удара ВСУ по центру Белгорода, отметив, что политик не достоин занимать свой пост.

Днем в субботу, 30 декабря, украинские военные обстреляли Белгород. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, пострадали — 109.