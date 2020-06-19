ООН признала собственную неффективность из-за Путина

Организация Объединенных наций могла бы работать лучше, сейчас она не такая эффективная, как хотелось бы. Так считает заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Заявление Хака послужило ответом на статью Владимира Путина, пишет РИА «Новости» Функционер ООН признал, что главе организации Антониу Гутерреш приходится нелегко, система сталкивается с определенными трудностями. Основная причина этого — раздрай в позициях ключевых мировых держав, в том числе членов СБ ООН.

Генсек призывает страны больше работать вместе, в том числе над предотвращением конфликтов и обеспечением единства в борьбе с коронавирусом, например.

Накануне Владимир Путин написал для американского журнала National Interest статью о Второй мировой войне. В ней, помимо призыва западных стран отказаться от обвинений СССР и Германии в развязывании Второй мировой, он заявил, что ООН сталкивается с определенным сложностями в работе. Он назвал организацию не такой уж эффективной. Однако ООН справляется со своими основными задачами: недопущением войн и глобальных конфликтов, подчеркнул президент.