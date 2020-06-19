ООН признала собственную неффективность из-за Путина
Заявление Хака послужило ответом на статью Владимира Путина, пишет РИА «Новости» Функционер ООН признал, что главе организации Антониу Гутерреш приходится нелегко, система сталкивается с определенными трудностями. Основная причина этого — раздрай в позициях ключевых мировых держав, в том числе членов СБ ООН.
Генсек призывает страны больше работать вместе, в том числе над предотвращением конфликтов и обеспечением единства в борьбе с коронавирусом, например.
Накануне Владимир Путин написал для американского журнала National Interest статью о Второй мировой войне. В ней, помимо призыва западных стран отказаться от обвинений СССР и Германии в развязывании Второй мировой, он заявил, что ООН сталкивается с определенным сложностями в работе. Он назвал организацию не такой уж эффективной. Однако ООН справляется со своими основными задачами: недопущением войн и глобальных конфликтов, подчеркнул президент.