ООН признала пандемию COVID-19 одной из главных проблем в своей истории

Пандемия коронавируса стала «одной из величайших глобальных проблем в истории ООН». Организация обеспокоена ростом дискриминации, разжигания ненависти и ксенофобии из-за COVID-19.

Об этом сказано в резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН. Государства призывают бороться с разрушительным воздействием эпидемии. Выдержки из документа процитировало РИА «Новости».

Коронавирус вызвал серьезные потрясения в экономике и общественной жизни, в системе занятости, в международной торговле, передвижении людей, в промышленности, сельском хозяйстве и бизнесе.

Резолюцию поддержали 169 государств. Против голосовали США и Израиль, воздержались Венгрия и Украина.

Последствия пандемии, говорится в документе, сильнее отражаются на жизни женщин, пожилых людей, детей и молодежи, а также бедных и других уязвимых категорий.

Кроме того, страны отметили распространение дезинформации и пропаганды о пандемии коронавируса.

Генассамблея ООН призвала все государства предоставить жителям доступ к качественной и доступной диагностике, лекарствам и вакцинам для борьбы с пандемией.