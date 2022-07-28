ООН признала необходимость продовольствия и удобрений из России
Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что мир нуждается в продовольствии и удобрениях из России
Глобальные рынки нуждаются в поставках продовольствия и удобрений из России. С таким заявлением на брифинге выступил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщил ТАСС.
«Мир нуждается в экспорте российского продовольствия и удобрений. В рамках переговоров не обсуждалось облегчение санкций, обсуждалось снятие препятствий для экспорта», — уточнил Гриффитс.
Он отметил, что все это является частями одного пакета соглашений по экспорту зерна и меморандума, заключенному между ООН и Россией.
Ранее Гриффитс пояснил, что участники зерновой сделки предусмотрели также транспортировку удобрений. Пункт включили в соглашения в последние дни их обсуждения. На этот шаг пошли, чтобы избежать продовольственного кризиса: в ООН предположили, что ситуация ухудшится в ноябре–декабре.