Мир 15 июня 2023, 11:19 ООН превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы — Лукашенко Президент Лукашенко назвал ООН дипломатическим казино с западными воротилами РИА «Новости»

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ООН из цивилизованной организации, где решались споры и велись дискуссии о будущем всего миррового сообщества, стала «игорной» площадкой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, написало информагентство БелТА.

«ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют», — сказал глава государства.

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Лукашенко подчеркнул, что международная межправительственная организация пытается тормозить развитие государств. Несогласным приходится сталкиваться с ударными силами Североатлантического альянса. Республика с таким подходом категорически не согласна, подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко говорил, что тактическое ядерное оружие из России появится в Белоруссии через несколько дней, к его принятию уже все готово. ТЯО необходимо для сдерживания противников — если кто-то решит напасть на республику. Согласовать запуск ядерных боеголовок можно будет одним звонком.

Пока НАТО не видит действий России, из-за которых было бы нужно вносить изменения в ядерную конфигурацию альянса.