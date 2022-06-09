ООН предупредила об угрозе дефицита основных зерновых культур в мире

Высокая цена на удобрения в результате ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, это может затронуть «миллиарды людей».

На брифинге Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы Гуттереш отметил, что цены на продовольствие достигли рекордно высокой отметки. Стоимость удобрений, по его словам, выросла более чем вдвое, «что повсюду внушает тревогу».

«Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке», — отметил генсек ООН. Его слова привело РИА «Новости».

Во многом продовольственный кризис в 2022 году связан с дефицит удобрений, отметил Гутерреш. В следующем году он может вылиться в «дефицит продовольствия», предупредил генсек организации.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее на заседании СБ ООН бездоказательно обвинил РФ в краже украинского зерна и блокировке портов Украины. Позже в ООН заявили, что не обладают доказательствами этому обвинению. Организация ознакомилась с публикациями в СМИ на эту тему, также ее специалисты консультировались с коллегами из Всемирной продовольственной программы. Возможности подтвердить прозвучавшие обвинения нет, подчеркнул официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.