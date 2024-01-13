Мир 13 января 2024, 00:05 ООН предупредила о расширении ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену ООН: удары по Йемену приведут к расширению ближневосточного конфликта Pxhere

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Удары Соединенных Штатов и их союзников по Йемену несут риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его словам привело РИА «Новости».

Дюжаррику задали вопрос о том, считает ли генеральный секретарь Антониу Гутерреш, что сложившаяся в Красном море ситуация — это «расползание обстановки в секторе Газа».

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«Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе», — подчеркнул представитель генсека.

США и Великобритания атаковали объекты в Йемене в ночь на 12 января. Американцы назвали удары ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.

Член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти сообщил, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате атак. Он связал это с тем, что боеприпасы находятся в хорошо защищенных местах.