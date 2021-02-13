ООН предупредила о детском голоде в Йемене

По прогнозу ООН, в 2021 году в Йемене продолжится гуманитарный кризис. Почти 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от голода. Из них 400 тысяч могут умереть.

Согласно докладу, подготовленному ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирной продовольственной программой, в 2020 году на гуманитарные цели для Йемена выделили только 1,9 миллиарда долларов из необходимых 3,4 миллиарда.

В результате ООН не может в необходимой мере реагировать на ситуацию с бедностью и недостатком продовольствия в республике. Показатели по недоеданию там одни из самых высоких с момента эскалации конфликта в 2015 году.

В 2021 году около 1,2 миллиона беременных или кормящих женщин в Йемене будут голодать, прогнозируют в ООН.

В организации назвали страну одним из самых опасных мест в мире для детей. В Йемене наблюдается высокий уровень инфекционных заболеваний, у жителей ограничен доступ к вакцинам и медицинскому обслуживанию, системы санитарии и гигиены не справляются.

С 2014 года в стране продолжается военный конфликт между повстанцами-хуситами и правительством, которое поддерживает Саудовская Аравия.