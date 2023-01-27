Мир 27 января 2023, 10:28 ООН предупредила Европу о новой волне беженцев с Украины Верховный комиссар по делам беженцев ООН Гранди: ЕС ждет новая волна беженцев с Украины Публичное достояние

Читать 360tv в

Европейские страны в недалеком будущем ждет новая волна беженцев с Украины. Таким мнением поделился верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди. Его процитировало издание Spiegel.

«Каждый раз, когда боевые действия усиливаются, люди, естественно, хотят укрыться в безопасности», — разъяснил он.

Реклама

По его словам, очередная волна украинских беженцев связана с активным продвижением союзных сил в новых регионах России. Также Гранди подчеркнул, что каждая эскалация конфликта провоцирует новые потоки беженцев.

В последние дни из зоны спецоперации все чаще приходят известия об освобождении населенных пунктов ДНР от украинской армии. В частности, 27 января советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что союзные силы приступили к зачистке дачных районов на южных окраинах Угледара, а днем ранее другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России перекрыли трассу Покровск — Угледар.