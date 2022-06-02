ООН предсказала голод 15 миллионам человек из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине может стать причиной того, что порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. Такой прогноз дает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Об этом РИА «Новости» рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.

«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. <...> В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация <...> на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что голод на планете породил не украинский кризис. До его возникновения цифры голодающих уже измерялись сотнями миллионов. Однако кризис обострил ситуацию, особенно в странах, балансировавших на грани зоны голода или уже провалившихся туда.

По словам Кобякова, в настоящее время одной из главных задач мирового сообщества является консолидация, которая позволит купировать последствия для продовольственной безопасности, поскольку устранение прочих глубинных причин мирового голода потребует гораздо больших усилий, средств и времени.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что рост мировых цен на продовольствие спровоцирован информационной истерией о грядущем голоде. Он уверен, что на самом деле нет угрозы нехватки продовольствия.