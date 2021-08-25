ООН предрекла жителям Афганистана «ад на Земле» из-за талибов*

В Афганистане более трети населения угрожает голод из-за захвата власти талибами*. Если не предотвратить гуманитарную катастрофу, ситуация в республике будет напоминать «ад на Земле». Об этом глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил Reuters.

По подсчетам организации, 14 миллионов афганцев могут столкнуться с голодом. При этом население Афганистана, по оценке Всемирного банка, составляет 39 миллионов человек. Запасы еды уже в следующем месяце начнут заканчиваться, при этом число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, вырастет вдвое.

Многолетний конфликт, затяжная засуха и подкосившая экономику пандемия вызовут в Афганистане «идеальный шторм», отметил Бизли. Для того чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, уже к сентябрю потребуется не менее 200 миллионов долларов. Иначе ситуация в республике станет напоминать «ад на Земле», по его словам.

В ООН рассчитывают, что финансовую помощь окажут США с Катаром и другими странами Персидского залива. Талибы* пообещали, что не будут мешать доставлять помощь людям.

Ранее экс-глава МВД Афганистана обвинил «Талибан»* в убийствах детей и стариков.

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.