Мир 02 сентября 2023, 17:29 ООН предложила переподключить к SWIFT банк России в рамках зерновой сделки Anadolu: ООН предложила подключить Россельхозбанк к SWIFT по зерновой сделке РИА «Новости»

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ООН анонсировала новые предложения по зерновой сделке. Организация заявила о важности переподключения Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT и разморозки активов компаний России. Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции. Власти страны выразили уверенность, что новые меры станут подходящей основой для возрождения зернового соглашения.

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«Важнейшими составляющими <…> являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов производящих удобрение российских компаний в Европе», — указали в публикации.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация пока не получила официального ответа от России на письмо Антониу Гутерриша. В послании он выдвинул предложения по возобновлению Черноморской инициативы.