Мир 03 сентября 2023, 18:27 ООН предложила оценить нанесенный аммиакопроводу Тольятти — Одесса ущерб Sabah: ООН предложила оценить ущерб поврежденному аммиакопроводу

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Организация объединенных наций выступила с предложением изучить повреждения неоднократно попадавшего под обстрел аммиакопровода Тольятти — Одесса и оценить причиненный ущерб. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

Источники издания отметили, что другие предложения ООН касаются переподключения Россельхозбанка к системе переводов SWIFT.

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Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х годов. Первую очередь запустили осенью 79-го. Ежегодно по трубопроводу переправляли почти 2,5 миллиона тонн сырья. В конце февраля 2022 года транзит остановили. После объект не единожды оказывался под обстрелом.

В начале июля заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс сообщил, что аммиакопровод Тольятти — Одесса получил повреждения в трех местах. Он отметил, что всемирная организация предложила направить туда экспертов, чтобы оценить ущерб, но не получила согласия сторон.

«Есть очень много препятствий, чтобы немедленно реализовать подобную перспективу. <…> Вопрос с трубопроводом сложный», — признал Гриффитс.