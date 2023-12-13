Мир 13 декабря 2023, 03:09 ООН потребовала у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов NYT: у экс-замгенсека ООН с Украины потребовали 63 миллиона долларов Pxhere

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ООН потребовала у бывшего заместителя генсека Виталия Ваншельбойма, который имеет гражданство Украины, 63,6 миллиона долларов. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы.

Таким образом организация захотела возместить предпринятые Ваншельбоймом неудачные инвестиции.

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«Если он не выплатит эти деньги… он не будет иметь права на пенсию ООН», — заявили журналисты со ссылкой на судебные документы.

По данным СМИ, в распоряжении экс-замгенсека находились миллионы долларов, которые представляли собой сборы с других агентств ООН за строительные работы. Ваншельбойм и его руководитель Грете Фаремо вложили около 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил о колоссальном системном кризисе международного права. Он привел в пример ООН, тактика которой пытается навязать другим свои представления, не имеющие юридического основания.