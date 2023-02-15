Мир 15 февраля 2023, 03:01 ООН поставила под сомнение законность санкций США против Ирана ООН: санкции США против Ирана по поставкам лекарств могут нарушать международное право РИА «Новости»

Читать 360tv в

Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права. Заявление об этом опубликовали на сайте УВКПЧ ООН.

«Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения», — говорится в документе.

Реклама

Также в нем напомнили, что Ирану выдали отказ на поставки лекарств от ведущего экспортера, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих медикаментов, которые производит французская компания Roquette Frères.

Реклама

«Повторное введение санкций США в 2018 году усилило их соблюдение, что повлияло на импорт жизненно важных препаратов для иранских пациентов с талассемией», — приводятся в заявлении мнения экспертов.

В ООН также назвали неясными гуманитарные исключения для медицинских товаров, прописанные в санкционных правилах США.

Власти США ранее расширили санкции против Ирана. Американский Минфин объяснил меру тем, что попавшие под ограничительные меры имеют отношение к поставкам беспилотников в Россию.