Мир 26 апреля 2023, 19:49 ООН понадеялась на Китай в разрешении конфликта на Украине Представитель ООН Хак выразил надежду на участие Китая в разрешении конфликта на Украине РИА «Новости»

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Участие Китая в разрешении конфликта на Украине может ускорить переход к дипломатическому урегулированию. Как сообщил ТАСС, об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак по итогам телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.

Он подчеркнул, что организация поддерживает участие всех стран мира в разрешении конфликта, включая постоянных членов Совета Безопасности, которые вносят особый вклад в разрешение кризиса.

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«Мы надеемся, что Китай продолжит быть полезным в этом деле», — заявил Хак.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры в среду, 26 апреля. Си Цзиньпин отметил, что Китай не станет независимым наблюдателем происходящего конфликта, но не намерен усиливать дальнейшую эскалацию.

Выходом из ситуации он назвал переговоры и прекращение боевых действий в ближайшее время. Для урегулирования ситуации Си Цзиньпин пообещал направить на Украину и другие страны специальных представителей правительства страны для выработки общих шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор носил содержательный характер. По его словам, это даст возможность развивать отношения между двумя странами.