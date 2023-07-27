Мир 27 июля 2023, 10:22 ООН подтвердила приверженность выполнению меморандума с Россией Замглавы МИД Вершинин: ООН подтвердила приверженность выполнению меморандума с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин по итогам встречи с генсеком на полях завершившегося в Риме саммита всемирной организации по продовольственным системам.

Вершинин указал на важность этого шага для России.

Реклама

«Мы ценим усилия ооновской команды, но одновременно повторяем, что нужны конкретные результаты», — процитировал заместителя министра ТАСС.

Дипломат добавил, что именно этим Россия будет руководствоваться в решении о возобновлении черноморской инициативы. По его словам, на данный момент результатов не видно. РФ ожидает их, однако не ставит конкретных сроков.

Черноморская инициатива обсуждалась на встрече с Гутерришем, и Сергей Вершинин сообщил ему о том, как Россия оценивает реализацию договоренностей, достигнутых в прошлом году в Стамбуле. Страну не устроила трансформация изначальных планов в «обычное коммерческое предприятие» под прикрытием «благородных целей», пояснил замминистра генсеку ООН. Вершинин указал и на то, что невыполненной осталась часть стамбульской сделки, касавшаяся устранения барьеров на пути экспорта сельхозпродукции из России на мировой рынок.