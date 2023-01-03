Мир 03 января 2023, 15:40 ООН подключат к решению вопроса о выплатах немецких репараций Польше Замглавы МИД Польши Мулярчик заявил об участии ООН в решении с получением репараций от ФРГ РИА «Новости»

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Польша направила заявление в ООН с требованием вмешаться в решение вопроса о выплате Германией репараций. Об этом в эфире «Польского радио» заявил заместитель министра иностранных дел страны, уполномоченный по вопросам военных выплат Аркадиуш Мулярчик.

Он подчеркнул, что речь идет о сумме в размере 1,3 триллиона долларов, которую Германия отказывается возвращать.

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«Мы направили запрос в ООН с просьбой вмешаться в вопрос о военных репарациях. Нужно привлечь внимание международного сообщества и организаций к проблеме нераскрытых преступлений», — заявил Мулярчик.

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Замминистра иностранных дел Польши добавил, что политики и дипломаты всего мира должны знать, что эту проблему окончательно не решили до сих пор.

Как напомнил RT, в конце декабря прошлого года Польша направила запрос о содействии получения репараций с Германии в Совет Европы.

Министерство иностранных дел Польши в конце октября 2022 года выпустила список с ущербом, который страна понесла во время Второй мировой войны после вторжения войск Германии. Польские дипломаты подчеркнули, что бывший агрессор должен выплатить полную компенсацию убытков на сумму 1,3 триллиона долларов.

Власти Германии неоднократно заявляли, что вопрос о репарациях закрыт Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии (более известный как «два плюс четыре»), который предусматривал объединение ФРГ и ГДР, а также окончательное закрытие вопроса репараций.

Польша в подписании документа участия не принимала. Но страна получила крупную компенсацию после окончания Второй мировой войны, а в 1953 году отказалась от новых выплат.