ООН: почти 200 млн человек станут безработными из-за коронавируса

«Кризис, вызванный COVID-19, ухудшает мировую экономику и повышает безработицу до исторических уровней», — говорится в документе.

Уточняется, что 195 миллионов рабочих мест могут сократить уже во втором квартале 2020 года.

Также Организация Объединенных Наций назвала и тех людей, которых это коснется больше всего. Речь идет о сферах малого и среднего бизнеса, фермерах, самозанятых, работников с посуточной оплатой, беженцев, а также трудовых мигрантов.

Организация считает, что кризис по-разному повлияет на мужчин и женщин. Последние окажутся в более уязвимом положении. Возможно, им будет труднее найти работу или перезапустить свой бизнес. По мнению ООН, во время восстановительного процесса в экономике людям нужно обеспечить занятость и сделать так, чтобы они не потеряли работу.

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что экономические последствия пандемии коронавируса могут ударить по среднему классу в России.