МИД России счел провокационным заявление Мааса в ООН по Навальному

Министерство иностранных дел России считает провокационным заявление главы МИД Германии Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным, которое немецкий дипломат сделал в рамках дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее во вторник Маас выступая на 75-й сессии ГА ООН, заявил, что Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Алексеем Навальным, напоминает «Газета.ru».

В ведомстве отметили, что выглядит провокационным тот факт, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН.

«Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому „отравлению“ Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения российского МИД.

В ведомстве также указали, что особенно циничным этот выпад воспринимается на фоне игнорирования Германией, инициировавшей всю эту кампанию, трех запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи о предоставлении доказательств так называемого «отравления».

Алексею Навальному в конце августа стало плохо в самолете. Борт экстренно приземлился в Омске, где мужчине оказали медпомощь и обнаружили нарушения в обмене веществ.

Через несколько дней Навального госпитализировали в немецкую клинику «Шарите». Позднее власти ФРГ заявили, что в его анализах якобы были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».

Ранее стало известно, что Меркель навестила Навального в клинике «Шарите». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает визит Меркель к Навальному как попытку политизации вопроса.