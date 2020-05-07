ООН: пандемия коронавируса изменила наркотрафик

Ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции, принятые на государственном уровне во многих странах мира, заметно повлияли на наркотрафик, производство запрещенных веществ и сферу их потребления.

Об этом сказано в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), с которым ознакомился ТАСС. Сдерживающие меры повлияли на авиасообщение и прервали цепь поставок синтетических наркотиков. Метамфетамин обычно перевозили по воздуху.

Героин начали поставлять не по суше, а по морю. Кокаин чаще всего и до пандемии поставляли морскими путями. Сейчас его также чаще всего обнаруживают и изымают в портах Европы. Меньше всего изменился ареал поставок каннабиса. Его продают обычно там же, где выращивают.

Дефицит наркотиков может взывать снижение их потребления в рекреационных целях. Недостаток героина способен вызвать расширение внутренних рынков сбыта. В Европе уже отмечен переход его потребителей на фентанил и его производные.

Дефицит наркотиков может привести к их употреблению инъекционным путем, что, в свою очередь, повышает риск передозировок и распространения ВИЧ, гепатита С и нового коронавируса.

Режим самоизоляции может помещать сбору урожая опийного мака в Афганистане. В Колумбии нехватка бензина способна затруднить производство кокаина. В Боливии из-за дефицита топлива правительство не сможет контролировать выращивание кокаинового куста, что приведет к росту производства наркотика. В Перу цены на кокаин снизились, что указывает на сокращение наркотрафика.

Нарушение поставок сырья из Нового света может сказаться на производстве наркотиков в Ливане и Сирии. Это обстоятельство может заметно трансформировать рынок наркотиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что COVID-19, который в первую очередь поражает легкие, станет хорошим уроком для курильщиков и наркоманов.