Мир 16 мая 2023, 21:43 ООН озвучила новую стоимость восстановления Украины ООН: стоимость восстановления Украины выросла до 411 млрд долларов Pxhere

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Стоимость восстановления Украины выросла, теперь на эти нужды требуется порядка 411 миллиардов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад ООН о мировой экономической ситуации и ее перспективах.

Согласно данным всемирной организации, экономика Украины стагнирует в 2023 году, несмотря на выданный Международным валютным фондом кредит и финансовую помощь от союзников. Страна потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за боевых действий, из-за чего экономика «сократилась на 29,1% в 2022 году», уточнили в докладе.

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«Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 миллиардов долларов», — подчеркнули в ООН.

Однако в других странах СНГ, а также Грузии, развитие экономики оценили как положительное. Общий валовой внутренний продукт после сокращения на 1,9% в прошлом году вырастет на 0,6% в 2023 году, предположили в ООН.

Накануне Еврокомиссия улучшила прогноз роста российской экономики в 2023 году. По данным ЕК, скачок ВВП России в 2024 году произойдет на 1,3%.