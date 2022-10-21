Представитель ООН назвал «вредной риторикой» слова секретаря СНБО о русском языке | 360°

Мир

21 октября 2022, 22:46

Представитель ООН назвал «вредной риторикой» слова секретаря СНБО о русском языке

Представитель ООН Дюжаррик назвал «вредной риторикой» слова секретаря СНБО о русском языке

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о бесполезной риторике после слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке, сообщило РИА «Новости».

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы», — высказался Дюжаррик.

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Он отметил, что любые слова, как и действия, имеют колоссальное значение. Данилов заявил, что русский язык нужно искоренить с украинских территорий. Секретарь СНБО пожелал, чтобы русскоговорящие «отцепились» от них, а также «пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке».

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В последние годы киевский режим массово запрещает употребление русского языка. Это закрепляют даже на законодательном уровне. В целом на Западе зафиксированы неоднократные вспышки русофобии. Под «культуру отмены» за рубежом часто стали попадать российские деятели искусства, в том числе ставшие классикой. Публицист Иван Новоселов ранее заявил, что за русофобию на Западе платят больше, чем за дружбу с Россией.

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