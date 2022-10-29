ООН ответила на решение России приостановить участие в зерновой сделке | 360°

29 октября 2022, 18:51
ООН ответила на решение России приостановить участие в зерновой сделке
ООН призвала воздержаться от шагов, угрожающих зерновой сделке
ООН поддерживает контакты Россией после решения о приостановке участия страны в зерновой сделке. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.
«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке ее участия в черноморской зерновой инициативе в связи с атакой на Черноморский флот России. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — сказал Дюжаррик.
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Он подчеркнул, что стороны договора должны воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку.
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Минобороны России сообщило о приостановке участия страны в соглашении о вывозе зерна из украинских портов. Решение приняли после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Украинские боевики воспользовались для атаки дронами. Российские силы ее успешно отразили. Целью теракта были корабли, которые обеспечивают безопасный проход сухогрузов с украинским зерном по сделке. Как сообщило ИА НСН, для проведения атаки украинских боевиков готовило Минобороны Великобритании.
Россия
ООН
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