ООН ответила на решение России приостановить участие в зерновой сделке | 360°

Мир 29 октября 2022, 18:51 ООН ответила на решение России приостановить участие в зерновой сделке ООН призвала воздержаться от шагов, угрожающих зерновой сделке РИА "Новости"

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ООН поддерживает контакты Россией после решения о приостановке участия страны в зерновой сделке. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке ее участия в черноморской зерновой инициативе в связи с атакой на Черноморский флот России. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — сказал Дюжаррик.

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Он подчеркнул, что стороны договора должны воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку.

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Минобороны России сообщило о приостановке участия страны в соглашении о вывозе зерна из украинских портов. Решение приняли после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.

Украинские боевики воспользовались для атаки дронами. Российские силы ее успешно отразили. Целью теракта были корабли, которые обеспечивают безопасный проход сухогрузов с украинским зерном по сделке. Как сообщило ИА НСН, для проведения атаки украинских боевиков готовило Минобороны Великобритании.