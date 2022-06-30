ООН ответила на призыв Зеленского исключить России из Генассамблеи

Решение об исключении России из генеральной ассамблеи ООН принмаются через Совет безопасности. Об этом сообщила официальный представитель ГА Полина Кубиак. Так она ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского об исключении России из Генассамблеи, передал ТАСС.

«Все подобные решения проходят через Совет Безопасности ООН», — сказала Кубиак.

Обсуждение украинского кризиса прошло в Совете Безопасности ООН во вторник, 28 июня. В заседании по видеосвязи участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, призвал исключить Россию из всех структур ООН, поскольку страна якобы нарушает принципы организации.

На это первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что участие Зеленского в заседании Совбеза призвано помочь «выклянчить» побольше оружия, однако члены ООН начали уставать от украинской тематики.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предположил, что Россию на фоне других санкций могут исключить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ.