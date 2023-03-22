Мир 22 марта 2023, 20:52 ООН оценила заявление России и Китая относительно достижения мира на Украине через диалог Офис генсека: ООН ценит усилия по решению конфликта на Украине посредством диалога РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций ценит все усилия по достижению «справедливого мира» на Украине посредством диалога. Об этом заявил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, его процитировал ТАСС.

«Мы ценим все усилия по решению конфликта посредством диалога. В данном случае подтверждаем нашу поддержку любых усилий по достижению справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года», — так Хак ответил на вопрос о части совместного заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, касающейся урегулирования конфликта на Украине.

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Генеральная Ассамблея ООН 23 февраля приняла антироссийскую резолюцию. За документ проголосовала 141 страна, против — семь. Документ содержит призыв к России о немедленном и безоговорочном выводе вооруженных сил с территории Украины в соответствии с ее «международно признанными границами». В итоговом варианте резолюции также говорится о привлечении к ответственности за преступления на территории Украины.

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