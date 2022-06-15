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    15 июня 2022, 20:52

    ООН оценила роль Турции в налаживании экспорта украинского зерна

    Представитель генсека Дюжаррик: роль Турции критически важна в экспорте зерна с Украины

    Полина Созыкина

    Организация Объединенных Наций поддерживает контакты со всеми сторонами, задействованными в налаживании экспорта Зерна с Украины, комментарий Турции был положительный, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его процитировал ТАСС.

    ООН оценила роль Турции в налаживании экспорта украинского зерна

    «Генеральный секретарь чрезвычайно признателен за сотрудничество президенту Эрдогану, министру иностранных дел Чавушоглу и турецким военным, которые столь конструктивно работают для решения этой проблемы», — заявил Дюжарик.

    Он отметил, что роль турецких военных «критически важна» в экспорте зерна с Украины. Дюжарик не стал уточнять детали операции, но отметил, что для успеха необходимо сотрудничество всех сторон — украинской, российской и турецкой.

    При этом власти Украины отказались обсуждать вывоз своего зерна по Черному морю. Замминистра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич заявил, что Украина не участвовала в переговорах о зеленых коридорах их Черного моря. Он подчеркнул, что ситуация непредсказуемая и небезопасная.