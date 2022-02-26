ООН оценила количество перемещенных лиц на Украине

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс сообщил о сотнях тысяч перемещенных лиц на Украине на фоне происходящего в стране. Его слова привело РИА «Новости».

«Думаю, будет справедливо сказать, что сотни тысяч украинцев сейчас перемещаются на Украине и за ее пределами», — сказал Гриффитс на брифинге.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С соответствующей просьбой к нему обратились главы ДНР и ЛНР. В телеобращении к гражданам страны он заявил, что обстоятельства потребовали «решительных и незамедлительных действий». Всю ответственность за происходящее Путин возложил на руководство Украины, призвал украинских военных не выполнять приказы командиров и сложить оружие.

В министерстве обороны уточнили, что армия РФ с помощью высокоточных средств поражения уничтожает объекты военной инфраструктуры Украины на всей территории страны. Гражданскому населению, не раз подчеркивали в Минобороны, ничто не угрожает.