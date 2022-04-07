ООН отреагировала на сообщения об убийстве российских пленных на Украине

Сообщения о нарушении прав человека на Украине должны быть расследованы. Такое заявление сделал РИА «Новости» официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать видео с расправой солдат ВСУ над российскими военнопленными.

«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — заявил Дюжаррик.

Крупнейшая американская газета New York Times ранее опубликовала материал с подтверждением подлинности видео, на котором украинские военнослужащие расстреливают пленных раненых солдат. Исследователи издания предположили, что видео сделано 30 марта во время отвода российских войск от Киева.

Ранее украинская сторона сорвала обмен пленными, демонстрируя таким образом безразличие к судьбам своих сограждан. Из всего списка в 251 человек Украина выбрала всего 38 пленных для обмена, а потом отвергла и его без объяснения причин. Обмен должен был пройти в среду, 6 апреля. На Украине по-прежнему в заложниках остаются четыре сотрудника Росатома.