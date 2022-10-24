ООН отреагировала на сообщения о подготовке провокации с «грязной бомбой» | 360°

Мир 24 октября 2022, 20:12 ООН отреагировала на сообщения о подготовке провокации с «грязной бомбой» Представитель генсека ООН призвал избегать эскалации на фоне сообщений о «грязной бомбе» РИА "Новости"

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ООН на фоне сообщений о подготовке властями Украины провокаций с «грязной бомбой» призвала все стороны не совершать шаги, которые могут привести к эскалации конфликта. С таким заявлением выступил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, сообщил RT.

Дюжаррик обратил внимание, что конфликт уже стал очень разрушительным, поэтому важно не допускать просчетов и обострения ситуации.

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ООН, обратил он внимание, не может знать наверняка, готовится ли провокация с «грязной бомбой».

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Ранее стало известно, что Россия направит письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу о риске такой провокации. Об этом проинформировал первый зампред России при организации Дмитрий Полянский.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Владимира Козина, угроза применения ВСУ «грязной бомбы» реальна. На это указывает в том числе позиция западных стран.

США, Великобритания и Франция демонстративно отказалась верить в вероятность провокации, написало РИА ФАН.