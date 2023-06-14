Мир 14 июня 2023, 01:41 ООН отреагировала на слова Путина о выходе из зерновой сделки ООН о словах Путина: организация продолжит работу по зерновой сделке Freepik

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ООН будет продолжать усилия по обеспечению поставок зерна с Украины, а также экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на брифинг представителя Генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Этими словами представитель прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о вероятном выходе РФ из зерновой сделки. По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерриш хочет продолжения действия соглашения и считает их важными для всемирного рынка.

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«Генеральный секретарь сказал вчера на этот счет: мы прилагаем усилия для продолжения действия Черноморской инициативы для обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений. И мы продолжим без перерыва эти усилия с учетом важности этих продуктов для мирового рынка», — привело слова представителя издание.

Помимо этого Дюжаррик заявил, что ничего не знает об использовании Украиной коридоров зерновой сделки в целях запуска морских беспилотников против российской стороны, о чем ранее предупредил Путин.

По словам представителя, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло собирается прилететь в Москву в ближайшие два дня. В ходе визита он намерен поговорить с высокопоставленными лицами в МИД РФ и представителями властей насчет мира и безопасности.

Ранее в российском министерстве иностранных дел назвали условие для продления зерновой сделки. По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, Москва будет принимать решения в интересах страны.