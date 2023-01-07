Мир 07 января 2023, 08:42 ООН отреагировала на планы Франции, Германии и США передать бронетехнику для Украины Представитель ООН не стал осуждать планы США, ФРГ и Франции поставить бронетехнику для ВСУ

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ООН хочет увидеть скорейшее завершение украинского конфликта, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал планы Франции, Германии и США передать Украине бронетехнику, сообщил ТАСС.

«Нас уже много раз спрашивали о поставках оружия на Украину. Главная цель ООН, то, чего бы мы хотели увидеть, это завершение конфликта на Украине», — подчеркнул Дюжаррик.

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Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились поставить Украине новый пакет тяжелого вооружения, в который войдут образцы тяжелой техники, бронетранспортеры Marder и зенитные ракетные комплексы Patriot.

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Лидер Франции Эммануэль Макрон также сообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому о скорых поставах колесных танков AMX-10RC и бронеавтомобилей.

Незадолго до этого российская сторона объявила о режиме временного прекращения огня в связи с Рождеством во всей линии боевого соприкосновения. Он начал действовать в 12:00 6 января и завершится в 24:00 7 января.