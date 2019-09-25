ООН отказалась слушать доклад российского спикера о пытках в Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналист Александр Малькевич рассказал, что расширенное заседание по ситуации в Ливии было сокращено вдвое, а его ранее согласованный доклад исключили из программы. Он должен был рассказать о необходимости создания международного трибунала, о связях ПНС с боевиками, о несостоятельности обвинений, выдвинутых против арестованных российских социологов и об условиях содержания в ливийских тюрьмах

«Фактически представителю из России запретили выступить на этой высокой площадке с рассказом о том, какое безобразие с нарушением прав человека происходит сегодня в Ливии. О том, в каких условиях там содержатся сотни иностранных граждан, включая двух россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — сказал он.

Александр Малькевич отметил, что выступление спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе тоже попытались сорвать. По словам журналиста, Гасан Саламе поднимал серьезные вопросы о бандитах. Однако большинство спикеров, выступающих после него, «пытались просто заболтать его речь».