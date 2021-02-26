ООН отдала гобелен с картиной Пикассо Рокфелеру

Организация Объединенных Наций вернула гобелен с изображением «Герники» Пабло Пикассо его владельцу — Нельсону Рокфеллеру-младшему. Ковер 35 лет висел рядом с залом заседаний Совета Безопасности ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Как сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, гобелен Пикассо временно передал ООН Нельсон Рокфеллер в 1984 году. Однако его наследник недавно заявил, что хочет забрать «Гернику».

«В соответствии с этой просьбой гобелен был возвращен господину Рокфеллеру в феврале», — заявил Дюжаррик. Его процитировал ТАСС.

Представитель организации добавил, что секретариат ООН сейчас решает, чем заменить «Гернику». Он отметил, что членов Совета Безопасности, которые долгие годы привыкли видеть произведение искусства у зала заседаний в Нью-Йорке, уведомили о передаче гобелена.

«Гернику» создали в 1955 году под руководством Пикассо. На гобелене изображены последствия авиаудара немецкой авиации на город Герника во время гражданской войны в Испании в 1937 году. Произведение стала символом ужасов войны.