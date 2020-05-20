ООН осудила Израиль за угрозу аннексии территорий Западного берега Иордана

Постоянный представитель Брюсселя при ООН Марк Пекстен от лица всех стран, входящих в организацию, заявил, что «решение на основе подхода о двух государствах с Иерусалимом как столицей двух государств является единственным путём к обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе». По их мнению, угрозы Израиля — нарушение международного законодательства.