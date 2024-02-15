Важное 15 февраля 2024, 20:57 ООН осудила атаку ВСУ на Белгород Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Атаки против мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре недопустимы, и их нужно немедленно прекратить. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по Белгороду 15 февраля.

«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду. Еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом», — напомнил он.

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгород днем 15 февраля, жертвами удара стали семь человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что еще 18 мирных жителей получили ранения. Он отметил, что двое детей и двое взрослых отправили для лечения в медучреждения Москвы, писал RT.

В результате ракетного удара по Белгороду в 120 квартирах 10 многоквартирных домов выбило окна. Также повреждения зафиксировали в 15 частных домовладениях, четырех магазинах и 34 автомобилях.