Мир 31 мая 2023, 00:16 ООН осудила атаки дронов по гражданским лицам и инфраструктуре Дюжаррик об атаке дронов на Москву: ООН осуждает нападения на гражданских лиц РИА «Новости»

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ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, об этом на брифинге заявил официальный представительно генсека Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал ТАСС атаку беспилотников на Москву.

«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение», — заявил Дюжаррик.

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В Белом доме тоже прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Соединенные Штаты не поддерживают вылазки Украины «внутри России», озвучила позицию Белого дома пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Рано утром 30 мая украинские беспилотники попытались атаковать Москву и Подмосковье. Три БПЛА поразили системой РЭБ, пять дронов сбили ЗРПК «Панцирь-С». Пострадали жилые дома, жертв нет.