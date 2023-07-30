Мир 30 июля 2023, 22:47 ООН осудила атаки беспилотников на Москву Зампред генсека ООН Хак: организация выступает против атак БПЛА на Москву РИА «Новости»

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В ООН прокомментировали ночную атаку беспилотников на Москву. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в беседе с ТАСС заявил, что ООН выступает против ударов по мирным объектам.

«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Хак.

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В ночь на воскресенье, 30 июля, столицу атаковали украинские дроны. Минобороны России заявило о трех беспилотниках. Один из них удалось сбить на подлете к Москве над Одинцовским районом Подмосковья. Два других подавили силами РЭБ. Они попали в башни «Око-2» и «IQ-квартал». Момент взрыва одного из БПЛА засняли камеры.

Вечером 30 июля произшло еще одно ЧП. Беспилотник рухнул на территории хутора Дарагановка в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что повреждения получили машина и частный дом. На месте работают сотрудники Минобороны, они установят принадлежность дрона.