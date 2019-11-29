ООН оказалась между двух зол и выбрала срыв выступления России

Организаторы форума ООН по вопросам национальных меньшинств, который проходит в Женеве, отказали в участии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», почему так произошло и насколько справедливо это решение.

Источник фото: flickr/sanjitbakshi

«Представители крымско-татарской и армянской общин хотели принять участие в форуме и выступить с докладами, но они не получили от организаторов подтверждение на право участия в мероприятии. Организаторы отказали им в том, чтобы они выступили на этой площадке», — заявил РИА Новости Крым член общественных палат России и Крыма, глава региональной болгарской национально-культурной автономии в РК Иван Абажер.

По его словам, он сам и глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина были зарегистрированы для участия в форуме. Однако визу выдали только Гридчиной. Она в мероприятии участвует. Однако отметила, что это украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили.

Это несправедливо. Но если бы ООН позволил крымско-татарской и армянской национальным общинам Крыма участвовать в форуме, это косвенно признало бы воссоединение полуострова с Россией законным. А этоцго ООН не собирается делать в ближайшее время. Так что причины отказа чисто политические. Так считает политолог из США Эндрю Корыбко.

«Представители, вероятно, обращались за визой со своими новыми российскими паспортами, а не со старыми, украинскими. Крым воссоединился с РФ в полном соответствии с международными правовыми нормами, но, к сожалению, историю политизировали по геополитическим причинам», — отметил собеседник «360».

Впрочем, это решения для ООН не было простым, отметил политолог. Ведь у каждого варианта есть «подводные камни». Если бы организаторы позволили им участвовать как представителям воссоединенного с Россией Крыма, это привело бы к еще большему скандалу, чем их недопуск. Поэтому ООН, очевидно, приняла решение из соображений собственной заинтересованности, считает Корыбко.