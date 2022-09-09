Генассамблея ООН одобрила австрийца Тюрка на пост Верховного комиссара по правам человека | 360°

Мир 09 сентября 2022, 01:17 Поделиться Telegram

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Viber Генассамблея ООН одобрила австрийца Тюрка на пост Верховного комиссара по правам человека Австриец Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека РИА "Новости"

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Австриец Фолькер Тюрк сменит Мишель Бачелет на посту Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом стало известно на Генассамблее международной организации, написало РИА «Новости».

«Позвольте считать, что Генассамблея желает одобрить назначение генеральным секретарем ООН Фолькера Тюрка от Австрии Верховным комиссаром ООН по правам человека на четырехлетний срок. Решение принято», — сказали на заседании.

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Бачелет занимала свой пост с сентября 2018 года до августа 2022 года. Управление Верховного комиссара по правам человека было учреждено в 1993 году.

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Ведомство занимается вопросами демократии, обеспечением гражданских и политических прав, эмиграции, борьбы с расизмом. Каждую сферу курируют отдельные комитеты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о проблемах с визами для дипломатов, которые планировали поехать на заседание Генассамблеи ООН.

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