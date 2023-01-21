Мир 21 января 2023, 14:14 ООН обвинили в затягивании запуска поставок российского аммиака через Одессу МИД заявил о затягивании ООН выполнения обязательств по Стамбульским договоренностям РИА «Новости»

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Работу трубопровода по перекачке аммиака между Тольятти и Одессой, о которой говорилось в подписанных Стамбульских договоренностях, так и не возобновили. Взявшая на себя обязательства ООН восстановить поставку российских удобрений, в том числе аммиака, одновременно с вывозом украинского зерна бездействует. Об этом сообщил МИД России, официальное заявление которого опубликовала пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что представители международной организации объяснили задержку некими дискуссиями между сторонами для достижения соглашения. Россия при этом неоднократно напоминала, что никаких дополнительных договоренностей в рамках выполнения сделки не требуется.

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Возможности для запуска работы трубопровода есть, как и согласие обслуживающих компаний. Требуется только согласие украинских властей, которые принципиально блокируют поставку удобрений, выставляя политические условия. Киевский режим не волнует судьба 200 миллионов человек, чью продовольственную безопасность могут обеспечить российские удобрения.

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Представители ООН при этом продолжают требовать увеличения вывоза зерна с Украины, но не предпринимают никаких усилий для решения вопроса об экспорте российских удобрений, объясняя ситуацию переговорами. Но с кем организация пытается договориться, непонятно, потому что представителей России к этому диалогу не допустили.

В начале января представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает работу над снятием препятствий для запуска экспорта российского продовольствия и удобрений. Он подчеркнул, что прогресса по этому вопросу обязательно достигнут.

Стамбульские соглашения представители России, Украины и ООН заключили летом 2022 года. Подписанные документы предусматривали создание безопасного коридора в акватории Черного моря для перевозки сухогрузов с продовольствием из портов Украины. Условием реализации соглашений стало снятие ограничений на экспорт российских сельхозпродуктов и удобрений, которые не выполнили до сих пор.