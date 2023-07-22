Мир 22 июля 2023, 00:33 ООН обвинили в лицемерии после слов об ударах ВС России по порту Одессы Захарова обвинила представителя генсека ООН Дюжаррика в лицемерии РИА «Новости»

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Заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы является «иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привели на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и „двойных стандартов“, которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», — сказала она.

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Также Захарова обратила внимание на систематическое отсутствие реакции со стороны руководства ООН «вопиющих террористических атак и нападений Киева». Она напомнила, как «в ООН отмолчались, когда киевский режим взорвал аммиакопровод „Тольятти-Одесса“».

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее осудил удары ВС РФ по объектам в портах Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Российские войска, поразили места производства и хранения катеров-дронов ВСУ в районах города Одессы, а также Ильичевска.