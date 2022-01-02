ООН: объявление в Косово сотрудника из России персоной нон-грата неприменимо

К сотрудникам ООН неприменим статус «персона нон грата». Об этом говорится в официальном зявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

В минувшую пятницу, 31 декабря, глава МИД непризнанного Косова Доника Гервала по предложению премьера Косова Альбина Курти объявила персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК) «из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность».

«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово. Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», — отметил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что доктрина персоны нон грата не применима в сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении о статусе, привилегиях и имуунитете персонала МООНК в Косово.

Штаб-квартира ООН и МООНК принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника.

Ранее сообщалось, что дипломаты РФ в Сербии сочли провокацией признание сотрудника ООН персоной нон грата. Дипломаты призвали дать «жесткую и недвусмысленную отповедь» данному деянию по линии МООНК.