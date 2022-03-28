ООН объявила об угрозе голода из-за кризиса на Украине

Кризис на Украине может оказаться катализатором развития катастрофического голода по всему миру. Первыми с ним столкнутся жители Йемена, Афганистана, Сирии, а также ряда стран Сахеля и Африканского Рога. Об этом рассказали «Известиям» в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Также в организации отметили общемировой тренд на рост стоимости базовых продуктов питания. Например, опасения, что украинские фермеры не смогут вырастить яровой урожай в этом году, еще в начале марта привели к рекордному за 14 лет росту цен на пшеницу — почти на 40%. Согласно данным торгов на Чикагской товарной бирже от 4 марта, фьючерсы на поставки пшеницы выросли до 12,09 долларов за бушель.

При этом в Еврокомиссии (ЕК) издание заверили, что Европа не сталкивается с кризисом из-за зависимости от продовольствия из России и Украины. Однако жители стран ЕС и туристы сообщили, что в супермаркетах ряда европейских стран постепенно пустеют полки с маслом и мукой, а цены на некоторые товары уже начали отражаться на семьях с низким доходом.

«С полок супермаркета периодически исчезают некоторые марки масла. При этом альтернативная продукция немного подорожала. Можно отметить рост цен и на овощи: картошку и помидоры. За 1 килограмм теперь нужно заплатить €4. Это достаточно дорого. В то же время сотрудники магазина говорят о том, что проблем с поставками товаров не будет», — рассказала жительница пригорода Парижа.

В FAO заявили, что для преодоления кризиса странам всего мира необходимо пересмотреть отношение к представителям аграрного сектора.