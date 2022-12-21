Мир 21 декабря 2022, 03:53 ООН не знает о планах Зеленского посетить штаб-квартиру организации в Нью-Йорке — Дюжаррик Представитель ООН Дюжаррик: организация ничего не знает о посещении Зеленским штаб-квартиры Pxhere

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В Секретариате ООН не известно о том, планирует ли президент Украины Владимир Зеленский посетить и штаб-квартиру организации в ходе возможного визита в США. Об этом сказано в комментарии официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

«Нам ничего не известно о подобном посещении», — указано в комментарии.

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Ранее американские СМИ сообщили о том, что украинский лидер 21 декабря прибудет в Вашингтон. По данным Punchbowl News, Зеленский встретится с руководством Конгресса США и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.

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Телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден в этот же день намерен принять Зеленского в Белом доме.

Информацию о том, что Зеленский в среду, 21 декабря, выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США подтвердил РИА «Новости» представитель одного из американских конгрессменов, пожелавший остаться анонимным. По его словам, президент Украины затронет вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Соединенных Штатов.

Пока американская администрация официально не комментировала эти сообщения.