Мир 06 января 2023, 22:05 ООН не зафиксировала крупных боевых действий на Украине во время перемирия Представитель ООН Дюжаррик: масштабных боев на Украине во время режима тишины нет РИА «Новости»

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Сотрудники ООН на Украине не наблюдают масштабных боевых действий во время объявленного Россией рождественского перемирия. Однако мониторинг ведется не по всей линии фронта, заявил официальный представитель генсекретаря международной организации Стефан Дюжаррик, которого процитировал ТАСС.

«Я также обращу внимание на то, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс надеется, что любое прекращение огня создаст окно для гуманитарных сотрудников для того, чтобы доставить больше помощи нуждающимся», — отметил он.

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Режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне СВО действует с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Решение об этом накануне принял президент России Владимир Путин, поддержав обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил идею прекращения огня между Россией и Украиной в Рождество. В организации отметили, что Рождество является «священным периодом для россиян и украинцев». Прекращение огня в зоне боевых действий продлится 36 часов.