ООН не стала комментировать обвинения в адрес России о «краже» данных о вакцине

«У нас нет комментария или информации касательно сообщений о хакерстве, о которых вы упомянули», — ответил Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее на сайте Центр кибербезопасности Великобритании появилась информация о том, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разработке вакцины. Эту же точку зрения поддержали специалисты из Канадского управления безопасности связи и Министерства национальной безопасности США.

В свою очередь Кремль отреагировал на обвинения западных коллег. Там сообщили, что Россия не обладает информацией об атаках на фармкомпании и исследовательские центры, и тем более не имеет к этому никакого отношения.