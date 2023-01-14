Мир 14 января 2023, 21:18 ООН не создаст «спецтрибунал по России» — постпредство Постпредство при ООН: Генассамблея не сможет создать «спецтрибунал» по России РИА «Новости»

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Генассамблея ООН не сможет создать так называемый «специальный трибунал» по действиям России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В эфире RT он рассказал, что такая инициатива не имеет юридических оснований.

«Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий», — подчеркнул Полянский.

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Он назвал идею созыва специального трибунала популярной на Западе. По словам дипломата, тему муссируют ради достижения политических целей. В предложении украинской стороны нет практической основы, оно может лишь заставить серьезных людей посмеяться, добавил он.

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Украинский кризис возник из-за проводимой США и Великобританией политики, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Россия не желает прекращения существования Украины. Он добавил, что РФ не должна чувствовать угрозу со стороны республики.