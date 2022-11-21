Мир 21 ноября 2022, 23:18 ООН не смогла выявить ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС ООН заявила, что не может выявить ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Специалисты ООН не могут определить ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС, так как не имеют такой возможности. Об этом заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Его процитировал ТАСС.

«У нас нет возможности определить, [кто совершил] эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились», — отметил Хак во время своего выступления на брифинге.

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Он добавил, что международная организация разделяет озабоченность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. ООН присоединяется к его призыву прекратить вести огонь по территории станции.

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Ранее эксперты МАГАТЭ оценили степень ущерба, населенного Запорожской АЭС в результате обстрела со стороны украинских войск. По их словам, никаких угроз ядерной безопасности нет, а главное оборудование станции не повредилось. При этом произошла нерадиоактивная утечка из резервуаров для хранения конденсата.

Как сообщило Минобороны России, украинская сторона снова начала обстреливать Запорожскую АЭС после двухмесячного затишья. В течение 19 и 20 ноября бойцы ВСУ выступили по станции как минимум 25 снарядов. Один из них попал в крышу специального корпуса с ядерным топливом.