Мир 23 июня 2023, 19:19 ООН не предоставили деталей об обстоятельствах подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса Замгенсека Дикарло: ООН не получила деталей о ЧП на аммиакопроводе Тольятти — Одесса РИА «Новости»

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ООН по-прежнему не располагает информацией об обстоятельствах подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса. Об этом заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Ее слова привел ТАСС.

«Мы обеспокоены сообщениями о повреждении крупнейшего в мире аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области Украины. Обстоятельства этого инцидента до сих пор неизвестны», — сказала она.

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Дикарло напомнила, что атаки против гражданских лиц и инфраструктуры являются нарушениями международного права. По ее словам, подобные действия должны прекратиться.

Представитель ООН отметила, что всемирная организация не может назвать ответственных в разрушении дамбы Каховской ГЭС. Эта катастрофа обернется масштабными последствиями, добавила Дикарло.

В ООН также выразили обеспокоенность сообщениями об обстрелах мирных жителей во время эвакуации из затопленных районов.

Украинские диверсанты совершили подрыв аммиакопровода 5 июня. Российские власти расценили нападение как теракт.